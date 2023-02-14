لجنة انضابط اتحاد الكرة تقر عقوبات قاسية بحق نادي كربلاء واخرى بحق الجوية

2023/02/14 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد

العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء،

قراراتها بشأن في بعض الأحداث المؤسفة

التي جرت في عددٍ من المباريات ضمن

منافساتِ الدوري الممتاز.

وذكر تقرير للجنة ورد لوكالة نون

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