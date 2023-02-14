بفارق عن السعر الرسمي.. ارتفاع كبير باسعار صرف الدولار في العراق

2023/02/14 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال

البورصة الرئيسية في بغداد، ومحافظة

كربلاء المقدسة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد

على 1

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