2023/02/14 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيانه، ان الاخير “استقبل سفير روسيا الإتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف، وبحثا العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة ونتائج زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العراق”.

واكد الجانبان بحسب البيان، “أهمية نجاح الحكومة الحالية في تأدية مهامها خاصة في ملف الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي”.



وشددا على “ضرورة استثمار الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي وتعزيز فرص الاستثمار والملفات الاقتصادية”.



ودعا الجانبان الى، “تكثيف الجهود لإحلال السلام في العالم وإشاعة لغة الحوار والتفاهم “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم والسفير الروسي يبحثان استثمار انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم والسفير الروسي يبحثان استثمار انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).