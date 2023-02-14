«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو «أكبر كارثة طبيعية خلال قرن» في أوروبا

2023/02/14 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كوبنهاغن – أ ف ب

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الزلزال الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا هو «أكبر كارثة طبيعية خلال قرن» تضرب بلداً واقعاً في ما تعتبره منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحفي: «نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن، ولا نزال نقيّم حجمها».

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا.



أمّا سوريا، فتقع ضمن منقطة شرق المتوسط المجاورة.

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