2023/02/14 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في نداء للمسافرين الراغبين بشراء الدولار..



البنك المركزي: توجهو لشركات الصرافة المركز الخبري الوطني.

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