اوبك: ارتفاع توقعات الطلب العالمي للنفط في 2023

2023/02/14 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفعت منظمة “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات السابقة، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا في 2023. وهذه هي أول مراجعة بالرفع […]

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