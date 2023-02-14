مقتل 4 عناصر من داعش باشتباكات مع مكافحة الإرهاب في كركوك

2023/02/14 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

قتل ٤ من ارهابيي داعش في اشتباكات في وادي الشاي قرب قضاء داقوق في محافظة كركوك باسناد من قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وتعد منطقة وادي الشاي واحدة من المناطق التي لا تزال ينشط بها ارهابيو داعش، بينما تطلق القوات الأمنية بين حين وآخر حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم في عدة مناطق من البلاد.

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