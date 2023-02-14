دعوة من البنك المركزي للمسافرين الراغبين بشراء الدولار

2023/02/14 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، المسافرين الراغبين بشراء الدولار التوجه إلى شركات الصرافة.

وقال إعلام البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير دعا المواطنين الذين يرومون السفر إلى الدول المسموح لها التعامل بعملة الدولار الأمريكي، بالتوجه إلى منافذ البيع في المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية المجازة لشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد".

وأشار الى أن "بيع الدولار سيتم حسب التعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي، مشدداً انه في حال امتناع أي من المصارف أو الشركات عن البيع بالسعر الرسمي يتم الاتصال على الرقمين (07809224663) أو (07853330555) لتقديم الشكوى بحق الجهة التي تمتنع عن ذلك".

يشار إلى أن منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية مستمرة بالعمل ببيع الدولار وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي الذي أطلق في وقت سابق حزمة من الإجراءات التي تسهم في استقرار سوق العملة الاجنبية.

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