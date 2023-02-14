بغداد اليوم تنشر لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق (وثائق)

2023/02/14 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق التي تنوي هيئة الاعلام والاتصالات إقرارها خلال الايام المقبلة.

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