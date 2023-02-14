دراسة: أنواع شائعة من تلوث الهواء تؤثر على ضغط دم المراهقين

2023/02/14 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرك العلماء أنّ تلوّث الهواء يمكن أن يجعل التنفّس صعبًا، وقد يتسبّب بمشاكل صحّية خطيرة مثل السرطان، لكنّ دراسة جديدة أظهرت أنه قد يكون له أيضًا أثر سلبي على ضغط الدم لدى المراهقين.

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