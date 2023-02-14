هل ضرب تسونامي سواحل تركيا؟

2023/02/14 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هذا الفيديو لإنقاذ طفلة سورية من تحت أنقاض الزلزال؟ وهل توقعت طيور حدوث الزلزال المدمر؟ وهل ضرب تسونامي سواحل تركيا؟

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