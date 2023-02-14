الثروات النيابية: كل الطرق سالكة امام تمرير قانون النفط في البرلمان

2023/02/14 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية كاظم الطوكي، عن وجود مساع نيابية لإقرار قانون النفط والغاز قريبا، مبينا ان جميع الطرق سالكة نحو تمرير القانون.

وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الوضع السياسي الذي تمر به البلاد مهيأ لتسريع قانون النفط والغاز وجميع القوانين الخلافية”.

وأضاف الطوكي أن ” تشريع القانون سيخدم المحافظات المنتجة للنفط”، مشيرا إلى أن “تشريع القانون ضمن أولويات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي داخل ائتلاف إدارة الدولة “.

واكد أن ” تشريع القانون خلال الدورة الحالية سيكون حلا جذريا للخلاف حول الثروة النفطية”، وتابع أن ” هناك مساعي لإقرار القانون داخل قبة البرلمان “.

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