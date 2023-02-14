البنك المركزي يدعو المسافرين الراغبين بشراء الدولار للتوجه إلى شركات الصرافة

2023/02/14 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، المواطنين الذين يرومون السفر إلى “الدول المسموح لها التعامل بعملة الدولار الأمريكي” بالتوجه إلى منافذ البيع في المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية المجازة لشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد.

ونوه البنك المركزي في بيان الى أن “بيع الدولار سيتم حسب التعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي”، مشدداً انه “في حال امتناع أي من المصارف أو الشركات عن البيع بالسعر الرسمي يتم الاتصال على الرقمين (07809224663) أو (07853330555) لتقديم الشكوى بحق الجهة التي تمتنع عن ذلك”.

يشار إلى أن منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية مستمرة بالعمل ببيع الدولار وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي الذي أطلق في وقت سابق حزمة من الإجراءات التي تسهم في استقرار سوق العملة الاجنبية.

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