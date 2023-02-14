أوبك تتوقع رفع الطلب العالمي على النفط الى 100 ألف برميل يوميا

2023/02/14 | 17:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت منظمة أوبك، الثلاثاء، عن رفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط...

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