حفل تراثي في الموصل

2023/02/14 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – هدير الجبوري أقامت نقابة الفنانين العراقيين في نينوى بالتعاون مع أذاعة كلية النور الجامعة حفلاً تراثياً كبيراً على قاعة منتدى شباب ورياضة الحدباء في حي المثنى في الموصل بمناسبة مئوية الموسيقار المتصوف الملا عثمان الموصلي ..و شاركت في أحياء فقرات الحفل نخبة من قراء المقام والتنزيلات الموصلية للملا عثمان وهم كل من (الفنان […]

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