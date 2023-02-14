مستشار الامن القومي يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة التطرف والإرهاب

2023/02/14 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افتتح مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي ، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة التطرف والإرهاب.

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