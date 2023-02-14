الرسمي والمُوازي والسوقُ والاقتصاد

2023/02/14 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

السعر "الرسمي" للدولار هو 1300 دينار.

سعر السوق الموازي للدولار الآن هو 1527

دينار.

السوقُ..



سوق.

وما دام هناك سعر "رسمي" (لأيّ شيء)،

فهناكَ في المقابل سعرُ "سوقٍ" موازٍ

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