"للمسافرين للدول المسموحة".. المركزي العراقي يعلن بيع الدولار بسعره الرسمي عبر شركات الصرافة

2023/02/14 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الثلاثاء، عن بيع الدولار للمسافرين

عبر شركات الصرافة بالسعر الرسمي

المحدد.

ودعا البنك في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، "المواطنين الذين يرومون

السفر إلى الدول المسموح

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