2023/02/14 | 17:56 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة الديوانية في بيان لها تدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الاخبار المغرضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/14 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة الديوانية في بيان لها تدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الاخبار المغرضة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة الديوانية في بيان لها تدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الاخبار المغرضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).