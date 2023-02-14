الإعلام الامني تعلن تفاصيل اشتباكات كركوك

2023/02/14 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اشتباكات كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمل امني وفني مشترك تمكنت قطعاتنا البطلة وبعملية نوعية من قتل ثلاث إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، وبعد متابعة ميدانية متواصله لاكثر من ثلاث ايام وبكمين ناجح".

وأضافت أن "القطعات الأمنية ستطارد جميع مفارز وعناصر داعش الخائبة المهزومة وتقتص منهم اينما كانوا".

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