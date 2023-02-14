للمرة الثانية.. الشباب تنقل مباريات الطلبة الى ملعب جديد

2023/02/14 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الشباب والرياضة، نقل مباريات فريق الطلبة بالدوري الممتاز، من ملعب الزوراء إلى الشعب الدولي، اعتبارا من الجولة 17، السبت المقبل.

وأرسلت دائرة الأقاليم والمحافظات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، اليوم، كتابا لإدارة الطلبة، تبلغها فيه بقرارها الجديد.

ويعد هذا التغيير الثاني لفريق الطلبة، بعد أن استضاف ملعب المدينة الدولي ببغداد مبارياته في بداية الموسم، قبل أن يتم نقلها لملعب الزوراء، بسبب إعمال الصيانة والتأهيل.

ولم يكشف الكتاب أسباب النقل الجديد، مكتفية بالإشارة إلى أن صدور القرار جاء لمقتضيات المصلحة العامة.

يذكر أن الطلبة يتصدر الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، وسيستضيف منافسه زاخو في ثمن النهائي يوم 16 فبراير/شباط الجاري، ضمن مواجهات الجولة 17.

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