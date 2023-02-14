2023/02/14 | 18:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 44 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في كركوك.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على (٤٤) اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة، بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق والتي افضت الى ضبطهم، بالتنسيق مع […]

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