البنك الدولي يحدد

2023/02/14 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء، عن دول يشعر البنك بقلق بشأنها في المنطقة.

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