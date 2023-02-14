الداخلية تعلن تشكيل لجان ودمج بعض التشكيلات لتسلم الملف الأمني بالمحافظات

2023/02/14 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، موعد الانتهاء من تسلمها الملف الأمني للمحافظات، فيما أعلنت عن تشكيل لجان ودمج بعض التشكيلات لتحقيق هذا الهدف..وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية إن “تسليم الملف الأمني للوزارة يجري بوتيرة سريعة”، مشيرا الى “وجود لجان تعمل على رفع مستوى جاهزية قطعات مديريات الشرطة في المحافظات”.وأضاف، “هناك عملا يجري في سياق دمج بعض التشكيلات وتبديل قطعات الجيش بأخرى من الداخلية، فضلا عن جهود تتعلق بإعادة تأهيل وتدريب وتسليح وتجهيز القطعات لتحقيق هذا الهدف”.وتابع أنه “سيتم تسلم الملف الأمني في بعض المحافظات في الفترة المقبلة وخلال أشهر سيكون هنالك تكامل للجاهزية في عدد كبير من المحافظات لتسلم الملف الأمني”.

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