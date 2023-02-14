2023/02/14 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شركة المنصة ، اليوم الثلاثاء، الشراكة مع STARZPLAY لتصبح موطناً لأبرز البطولات الرياضية الدولية والإقليمية.وذكرت الشركة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” تم عقد الشراكة مع “STARZPLAY ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “المنصة” تعلن عن شراكتها مع “STARZPLAY” لتصبح موطناً لأبرز البطولات الرياضية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المنصة” تعلن عن شراكتها مع “STARZPLAY” لتصبح موطناً لأبرز البطولات الرياضية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المنصة” تعلن عن شراكتها مع “STARZPLAY” لتصبح موطناً لأبرز البطولات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).