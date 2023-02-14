غوارديولا يعتذر لستيفن جيرارد عن تصريحات

2023/02/14 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لستيفن جيرارد، نجم نادي ليفربول السابق، عن تصريحه الذي أدلى به مؤخرًا.

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