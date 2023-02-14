الاعلام الأمني: قتل ثلاثة إرهابيين في كركوك

2023/02/14 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

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