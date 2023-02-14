2023/02/14 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: قتل ثلاثة إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: قتل ثلاثة إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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