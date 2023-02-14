وثائق صادمة تثير الضجة.. تأجير مولدات لخليجي 25 بنحو مليون دولار ! - عاجل

2023/02/14 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أظهرت وثائق نسخ عقد بين الاتحاد العراقي لكرة القدم، وشركة مقاولات، كلفة ايجار ونصب مولدات كهربائية خلال فترة بطولة خليجي ٢٥ والتي لاتتجاوز الاسبوعين، حيث بلغت اكثر من مليار و80 مليون دينار عراقي، وهو مايعادل قرابة مليون دولار اميركي.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، فأن اتحاد الكرة العراقي، تعاقد مع شركة مقاولات خلال الفترة من 25 ديسمبر 2022 وحتى 7 يناير 2023، اي خلال فترة تحضيرات بطولة خليجي 25، والبالغة اقل من اسبوعين، لتجهيز وايجار ونصب 14 مولدة كهربائية وبكلفة تقارب المليون دولار.

وتسببت الوثائق بضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة المبلغ، الذي اعتبروه كافيًا لشراء مولدات كاملة وليس ايجارها فقط.

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