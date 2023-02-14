وزارة المالية: العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند -B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

2023/02/14 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، ان العراق حافظ على تصنيفه الإئتماني عند -B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة في آخر تقرير لوكالة ستاندرد اند بورز (S&P).

وقالت المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"التصنيف الجديد جاء إنعكاسا لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام".

فيما اشار تقرير الوكالة وفقاً للبيان، الى "إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية".

يشار الى، ان (ستاندرد اند بورز)، بوصفها وكالة للتصنيف الائتماني فهي تصدر تصنيفها لتقيس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية.

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