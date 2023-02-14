مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة السوداني ..وهذه قرارته

2023/02/14 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرت

فيها مناقشة تطورات الأحداث العامة في

البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة

على جدول الأعما

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