العمليات المشتركة وقوات الحدود تبحثان تكثيف الجهود و توفير الطائرات المسيرة

2023/02/14 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قيس المحمداوي ، اليوم الثلاثاء، مع قائد قوات الحدود اللواء محمد عبد الوهاب سكر تعزيز الإمكانيات وإكمال التحصينات وتكثيف الجهود وتعزيز موارد المراقبة الفنية وتوفير […]

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