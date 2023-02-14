2023/02/14 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن محافظة العراق على مرتبته ضمن تصنيف “ستاندرز اند بورز” الاقتصادي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند -B/B مع نظرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق على مرتبته ضمن تصنيف “ستاندرز اند بورز” الاقتصادي المركز الخبري الوطني.

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