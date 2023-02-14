“ايرث نيوز” تنشر قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

2023/02/14 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأحداث العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.واطلع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز على “إجراءات الوزراء في ما يتعلق بمكافحة الفساد، والمتحققة على أرض الواقع، […]

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