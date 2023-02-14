2023/02/14 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري، نيكي هايلي، الثلاثاء، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

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