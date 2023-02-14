تجارة ديالى تعلن زيادة الاقبال على الدينار بنسبة 5% بعد مضاربات الدولار

2023/02/14 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس غرف التجارة في ديالى محمد ملا جواد، الثلاثاء، زيادة الاقبال على الدينار نتيجة ازمة الدولار الاخيرة، مبينا اعتماد المواطنين على الدينار ارتفعت بنسبة 5%.

وقال ملا جواد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” التجارة الجملة وخاصة الداخلية تعتمد بشكل مباشر واساسي على تداول الدولار في تسديد المبيعات والديون والاقساط بين التجار والشركات منذ سنوات طويلة”، لافتا الى ان “هذه الظاهرة رغم سلبياتها المتعددة لكنها بات واقع حال في التجارة”.

واضاف،ان” ازمة الدولار الاخيرة وضغوطها دفعت بعض التجار الى معاودة اعتماد الدينار في تسديد المبيعات والديون وصولا الى الاقساط في بادرة ربما تتسع لانها حتى الان ضمن نطاق 5%”.

واشار الى ان” دفع التجارة الداخلية بالكامل الى اعتماد الدينار لتسديد المبيعات سيؤدي الى خفض الاقبال على شراء الدولار بنسبة تصل الى 50% وبالتالي خلق استقرار نسبي في اسعار الصرف ومنع المضاربات”.

وشهد سوق الدولار في الاسابيع الماضية حالة غير مستقرة من ارتفاع وانخفاض متكرر ما ادى الى ضغط كبير على الاسواق”.

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