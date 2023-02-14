2023/02/14 | 19:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة البعث يخترق الدولة من جديد بـ (فواز مفلح درك) أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعث يخترق الدولة من جديد بـ (فواز مفلح درك)) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعث يخترق الدولة من جديد بـ (فواز مفلح درك)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).