العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

2023/02/14 | 19:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكدت وزارة المالية، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند -B/B...

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