بالوثيقة.. السوداني يصدر امراً بتكليف 5 مديرين بمناصب مختلفة

2023/02/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمراً بتكليف 5 مديرين بمناصب مختلفة..



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