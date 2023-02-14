العراق على موعد مع أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة

2023/02/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار في مناطق متفرقة من العراق خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض المناطق الجنوبية، ستتعرض لهطول أمطار متوسطة الشدة وهناك فرص حدوث زخات مطر متفرقة محدودة لمناطق في مدن الفرات الأوسط والكوت خلال الساعات القليلة المقبلة، ومساء اليوم الثلاثاء، ومجملها في أماكن متباعدة".

وبين ان "الأجواء يوم غد الأربعاء تكون مشمسة مع احتمال حدوث زخات مطر عشوائية لأوقات قصيرة في أجزاء غرب وشمال البلاد وبين ان تبقى درجات الحرارة غداً الأربعاء مقاربة لهذا اليوم".

وأضاف، أن "هناك انخفاضا بدرجات الحرارة يومي الخميس والجمعة بالتزامن مع هبوب رياح شمالية نشطة يوم الخميس، ولا صحة للانباء التي تتحدث عن موجة برد شديدة".

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