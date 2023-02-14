‏مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات

2023/02/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

‏صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، على وجبة جديدة من التعيينات.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستكمالاً لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني، قرر المجلس باجتماعه الطارئ على تعيين حاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من ( التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية، وزارة الزراعة) و للدرجات الحاكمة فيها"، مبينا أنه "سيتم نشر الاسماء لاحقاً و على الرابط الإلكتروني (https://verify.fpsc.gov.iq/dest)".

وأضاف أن "التعيينات شملت العناوين الوظيفية الآتية :

وزارة الزراعة ( معاون مهندس زراعي / دبلوم عالي، بكالوريوس ) بواقع ( 1346) درجة وظيفية .

وزارة الزراعة ( مراقب زراعي/دبلوم) بواقع ( 425) درجة وظيفية

وزارة التعليم العالي ( مدرس مساعد - تخصص فيزياء / ماجستير ) بواقع ( 646) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي ( باحث + مدرس مساعد – تخصص جغرافية / ماجستير )، بواقع ( 489) درجة وظيفية.

وزارة التربية( معلم جامعي رابع/ بكالوريوس) بواقع (621) درجة وظيفية.

وطمأن المجلس "جميع الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الدرجات الحاكمة بأقرب وقت"، مبيناً أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح الخريجين من المستحقين قانونا".

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