المالية: العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند -B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

2023/02/14 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند -B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في آخر تقرير لوكالة ستاندرز اند بورز (S&P) حافظ العراق على تصنيفه الائتماني عند -B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، والتأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب تقرير الوكالة".وأضافت، أن "التصنيف الجديد جاء إنعكاسا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام".وتابعت أن "تقرير الوكالة أشار إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية".

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