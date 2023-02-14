2023/02/14 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: soqNfSUGc9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماء البصرة تمطر رصاصا والسبب نزاع عشائري مروع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سماء البصرة تمطر رصاصا والسبب نزاع عشائري مروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).