تحذير من ارتفاع مناسيب نهر الفرات في الساعات المقبلة

2023/02/14 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قائممقامية قضاء الرمانة في

محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، من

ارتفاع مناسيب نهر الفرات خلال الساعات

المقبلة.





وذكر اعلام قائممقامية القضاء في بيان

لها، ان :"هناك بعض المعلومات تشير عن

إحتمال حصول

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