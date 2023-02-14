2023/02/14 | 20:00 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المال والغذاء.. مضاربات الأسعار وطرق السيطرة | تقرير احمد محمد صالح) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nnB3opla0Lw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المال والغذاء.. مضاربات الأسعار وطرق السيطرة | تقرير احمد محمد صالح) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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