الجزيرة نت تحاور رياض المسعودي.. كيف يقيّم التيار الصدري أداء الحكومة العراقية؟

2023/02/14 | 20:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى القيادي في التيار الصدري العراقي رياض المسعودي أن الحكومة الحالية جاءت في أوقات صعبة، وأنه لا توجد كتلة سياسية قوية تدعم رئيس الوزراء يمكنها رسم سياسات خاصة بأوضاع البلاد.

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