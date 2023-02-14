قبيل ذكرى عام على الحرب.. وزير دفاع أمريكا يتوقع موعد شن أوكرانيا هجوم ضد روسيا

2023/02/14 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه يتوقع أن تشن أوكرانيا هجومًا في فصل الربيع.

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