بولندا تعزل جميع خريجي جامعة موسكو للعلاقات الدولية من مناصبهم

2023/02/14 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، اليوم الثلاثاء، عزل جميع خريجي جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية من مناصبهم في الوزارة منذ شهرين.وقال: “أنجزنا عملا هاما، وعزلنا جميع خريجي جامعة موسكو […]

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