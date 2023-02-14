القبض على ٥ متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية والعملة المزيفة في محافظتين

2023/02/14 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني

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وكالة الاستخبارات : القبض على ٥ متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية والعملة الاجنبية المزيفة في الانبار وكربلاء

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تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية /الجريمة المنظمة من القبض على ٤ متاجرين بالأعضاء البشرية في محافظة الانبار، نفذت عمليات الاختراق والكمائن من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة.

حيث اتخذت الاجراءات القانونية والقضائية وفق احكام المادة (١٧) اولا من قانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١لسنة٢٠١٦، كما تمكنت من القاء القبض على المتهم الخامس في كربلاء المقدسة وبحوزته عملة مزيفة اكثر من عشرة الاف دولار امريكي اثناء محاولته تصريفها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا

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١٤ شباط ٢٠٢٣

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