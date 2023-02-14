2023/02/14 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

?وزارة الداخلية تصدر 6 أوامر إدارية بتثبيت وترفيع لموظفين مدنيين:

▪️الأمر الإداري ذي العدد ( ١٤٦١٠) في ( ٨ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات والدوائر التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة.

▪️الأمر الإداري ذي العدد (١٤٦٠٩) في ( ٨ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة شرطة محافظة ديالى.

▪️الأمر الإداري ذي العدد (١٤٦٠٨ ) في ( ٨ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات التابعه للوزارة.

▪️الأمر الإداري ذي العدد ( ١٤٦١١) في ( ٨ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاص بترفيع الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة شرطة بغداد الكرخ .

▪️الأمر الإداري ذي العدد ( ١٥١٤٥) في ( ٩ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة شرطة محافظة الانبار.

▪️الأمر الإداري ذي العدد ( ١٥١٤٤) في ( ٩ / ٢ / ٢٠٢٣) الخاص بتصحيح العنوان الوظيفي للموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديريات الوزارة بدلا من ما ورد في الأوامر الإدارية السابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر 6 أوامر إدارية بتثبيت وترفيع لموظفيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر 6 أوامر إدارية بتثبيت وترفيع لموظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).