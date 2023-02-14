جهاز المخابرات الوطني العراقي يعلن إحباط عملية إرهابية والإطاحة بعدد من قيادات داعش

2023/02/14 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، الثلاثاء، إحباط عملية إرهابية والإطاحة بعدد من قيادات داعش المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية في العراق وخارجه..



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